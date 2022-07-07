Москва, 7 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 1 июля составил $584,121 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 1 июня международные резервы страны составляли $587,423 млрд. Таким образом, за месяц их объём сократился на $3,302 млрд, или на 0,56%.

Банк России приводит данные только об общем объёме резервов. Обновлённых сведений об их структуре регулятор не публикует с февраля 2022 года.