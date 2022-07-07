Лос-Анджелес, США, , 16:11 — REGNUM Американский актёр Дэвид Харбор рассказал о том, что обращался за советом к своему коллеге Райану Рейнольдсу. Об этом 7 июля пишет Deadline.

Дэвид Харбор в роли Хеллбоя Цитата из к/ф «Хеллбой». реж. Нил Маршалл. 2019. США

По словам Харбора, это произошло в 2019 году, после провала картины «Хеллбой» с его участием. Тогда артист позвонил Рейнольдсу: «Я немного его знаю. Я позвонил ему и сказал: «Эй, чувак, мне просто нужно кое-что узнать». Ты ведь помнишь «Зеленый фонарь»? Огромный провал для тебя. На что это, черт возьми, похоже? Потому что я думаю, что собираюсь повторить это прямо сейчас. Я буду в порядке? Я переживу это?».

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Зелёный фонарь» Мартина Кэмпбелла с Райаном Рейнольдсом в главной роли вышел в 2011 году. Картина получила в основном отрицательные отзывы кинокритиков — на сайте Rotten Tomatoes средний рейтинг киноленты составил 4.66 балла из 10.

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