Ульяновск, 7 июля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области, где был наиболее острый дефицит участков для предоставления многодетных семей, планируется снять эту проблему. В городе будет сформировано 1,5 тыс. новых участков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

ИА REGNUM На приусадебном участке

В Димитровграде на «земельном» учёте стоят 1419 многодетных семей, из них получили участки 334 «ячейки» общества. Для решения вопроса из федеральной в муниципальную собственность передано 452 га земли, что позволит сформировать не менее 1,5 тыс. новых участков и обеспечить участками все семьи, стоящие в очереди.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил «подводить мощности поэтапно», подчеркнув, что главная задача — обеспечить участки всей необходимой инфраструктурой.

Кроме участков для многодетных, здесь планируется выделить зону для коммерческой жилой застройки многоэтажными домами, а также место для социально-культурных объектов.

Напомним, что семьи по выбору могут получить участок под частное жилищное строительство, либо для садоводства. Под садовые цели предоставлено 194 участка, которые находились в муниципальной собственности. Кроме того, 66 семей вместо земли выбрали денежную компенсацию, которая составляет 250 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за предоставлением в собственность бесплатно земельных участков обратились 11,5 тыс. многодетных семей, из них получили земли 4,6 тыс. семей.