Воронеж, , 16:08 — REGNUM Полиция начала проверку после инцидента в миграционном центре Воронежа, сообщила 7 июля руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилось видео, снятое в воронежском миграционном центре. На кадрах видно, как сотрудник наносит удар локтем в грудь иностранцу, который в это время стоял, чтобы сдать биометрию.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова сообщила, что по данному факту начата проверка. Предварительно установлено, что вольнонаёмный сотрудник миграционного центра «во время постановки на дактилоскопический учёт гражданина работник нанёс ему удар в область груди, а также допустил в отношении мужчины некорректное поведение».

Работник уже отстранён от службы.

«Руководством ГУ МВД России по Воронежской области по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководитель привлечён к дисциплинарной ответственности», — уточнила Наталья Куликова.

По данным Mash, в узбекской диаспоре в Москве заявили, что в связи с инцидентом направили заявление в прокуратуру.