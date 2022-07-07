Минск, 7 июля 2022, 18:22 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине оказала стабилизирующее воздействие на внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 7 июля высказал публицист Константин Двинский.
Публицист напомнил, что после возвращения Крыма также наблюдался рост поддержки интеграции с Россией в белорусском обществе. «Когда Кремль показывает силу, нас сразу начинают уважать как дальние, так и ближайшие соседи. Возможно, у нас пока не всё в порядке с «мягкой силой», зато сила нашей армии и флота никогда не подводит», — считает Двинский.
Как сообщало ИА REGNUM, белорусская оппозиция требует от Запада признать «российскую оккупацию Белоруссии», а также то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является «военным агрессором».