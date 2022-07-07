Минск, 7 июля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине оказала стабилизирующее воздействие на внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 7 июля высказал публицистКонстантин Двинский.

Mil.ru Флаги России и Белоруссии

«Белорусская оппозиция, поддержав киевский режим, оттолкнула от себя немало своих прежних сторонников. Я лично знаю десяток граждан Белоруссии, которые в 2020 году размахивали бело-красно-белым флагом, а сегодня у них буква «Z» на аватаре. Если у «змагаров» убыло, значит, у сторонников белорусско-российской интеграции прибыло. Здесь игра с нулевой суммой». Константин Двинский

Публицист напомнил, что после возвращения Крыма также наблюдался рост поддержки интеграции с Россией в белорусском обществе. «Когда Кремль показывает силу, нас сразу начинают уважать как дальние, так и ближайшие соседи. Возможно, у нас пока не всё в порядке с «мягкой силой», зато сила нашей армии и флота никогда не подводит», — считает Двинский.

Как сообщалоИА REGNUM, белорусская оппозиция требует от Запада признать «российскую оккупацию Белоруссии», а также то, что президент БелоруссииАлександр Лукашенко является «военным агрессором».