Москва, 7 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Китайский юань никогда не сможет заместить доллар и евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Юань

«Народному банку Китая не нужно укрепление юаня, но это может произойти само собой, — сказал Остапкович. — Если будет расти доля расчетов в юанях, то он может начать укрепляться. Хотя юань — это регулируемая валюта. И Народный банк Китая начнет принимать меры, чтобы если юань и укреплялся, то в пределах разумного. Но юань никогда не заместит ни доллар, ни евро. Люди уже привыкли к этим валютам. Их это устраивает. Банковские и финансовые системы подстроены под доллары и евро. Все долги подстроены под доллары и евро. И люди не захотят менять удобную для себя конструкцию. Так что доллары и евро в фантики не превратятся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила, что в ближайшие два месяца будет уверенный тренд на укрепление иностранной валюты, прежде всего доллара и юаня, в меньшей степени — евро.