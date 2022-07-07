Купянск, , 16:06 — REGNUM Волонтеры Молодой Гвардии «Единой России» оказывают помощь на территориях, освобожденных от нацистов. Так, в Харьковской области поступила заявка на необходимую гуманитарную помощь из Купянского психоневрологического интерната, где на постоянной основе проходят лечение порядка 150 человек.

Гуманитарные наборы были доставлены и для пациентов, и для сотрудников.

А в Мелитополе волонтеры навестили ветерана Великой Отечественной войны Тикевич Нину Михайловну. Она нуждалась в инвалидной коляске, так как из-за проблем со здоровьем не могла самостоятельно выходить на улицу.