Москва, , 16:03 — REGNUM Экономический кризис, который может произойти на рубеже 2023–2024 годов, не принесет фундаментальных изменений, но, возможно, повлечет за собой ослабление глобализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Глобализация

«Единственное, что может произойти — это отход от чрезмерного глобализма, — сказал Остапкович. — Глобальная экономика не распадется на макрорегионы, но она значительно ослабнет. Люди начнут заниматься созданием продуктов внутри страны. Стало понятно, что разрывы логистических цепочек приводят к необратимым потерям. И вот здесь такая тенденция просматривается. Кроме того, может быть, ослабнут доллар и евро, а юань чуть-чуть пойдет вперед».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какие причины могут привести к обрушению «современного локализованного мира».

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