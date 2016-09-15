Россия сделает всё, чтобы помогать людям в ДНР. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», обращаясь к одному из победителей конкурса «Лидеров России», который решил занять должность заместителя министра образования и науки ДНР.