Путин пообещал поддержку победителю «Лидеров России», который уедет в ДНР
Россия сделает всё, чтобы помогать людям в ДНР. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», обращаясь к одному из победителей конкурса «Лидеров России», который решил занять должность заместителя министра образования и науки ДНР.
«Там тоже хорошо, но дома лучше» — Путин о возвращении IT-специалистов в РФ
Специалистам, выезжающим из России на фоне специальной военной операции на Украине, никто не препятствовал, и большинство из них вернулось. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
Путин назвал своё ожидание от победителей конкурса «Лидеры России»
Повышение суверенитета России — важнейшая задача в настоящее время. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
«Девушки все яркие! Надо только присмотреться как следует», — Владимир Путин.
«На ближайшие годы мы наметили большие планы по развитию транспортной инфраструктуры России, которые должны обеспечить связанность нашей страны», — Путин.
Путина впечатлила популярность конкурса «Лидеры России» среди иностранцев
Конкурс «Лидеры России» в 2022 году оказался очень представительным. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
«За последние годы Калининградская область изменилась в лучшую сторону, стала причесанной, прибранной», — Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин 7 июля встретился с победителями четвёртого сезона конкурса «Лидеры России», а также с руководством Госдумы и главами фракций.
Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники конкурса расскажут о реализуемых проектах и своей профессиональной деятельности.
Руководство Госдумы и лидеры фракций на встрече с главой государства затронут вопросы поддержки экономики, участников специальной военной операции, защиты социально уязвимых слоев населения.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
«Изоляция и геноцид» — Путин о жизни в Донбассе на протяжении восьми лет
Люди в Донбассе в течение восьми лет находились между небом и землёй. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
«Россия и ее руководство будут делать все, чтобы помочь живущим в Донбассе людям», — Владимир Путин.