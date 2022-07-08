Москва, 8 июля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 июля встретился с победителями четвёртого сезона конкурса «Лидеры России», а также с руководством Госдумы и главами фракций.

Kremlin.ru Владимир Путин

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники конкурса расскажут о реализуемых проектах и своей профессиональной деятельности.

Руководство Госдумы и лидеры фракций на встрече с главой государства затронут вопросы поддержки экономики, участников специальной военной операции, защиты социально уязвимых слоев населения.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.