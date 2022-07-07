Москва, , 16:02 — REGNUM В США наметилась незначительная тенденция к снижению инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

ФРС США Вашингтон Dan Smith

«Остановить инфляцию — это очень сложный процесс. Причем на Западе ситуацию сильно запустили и напечатали много денег, — сказал Остапкович, отвечая на вопрос о том, почему властям развитых стран не удается сдержать продолжающийся рост инфляции. — Кроме того, когда ФРС повышает ставку, то это не дает немедленного эффекта. Как правило, эффект от роста ставки проявляется как минимум через полгода, а в среднем – через девять месяцев. Там очень большой лаг. Сейчас ФРС ждет, что будет происходить. И кстати, в США тенденция к снижению инфляции, к снижению цен уже наметилась. Но пока незначительная, и лишь по отдельным товарам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, когда может разразиться новый мировой кризис.

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