Донецк, , 16:02 — REGNUM При обстреле города Макеевка в Донецкой Народной Республике, жертвами которого 6 июля стали трое детей, украинские боевики применили кассетные боеприпасы, которыми были оснащены ракеты, выпускаемые из реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом 7 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Ураган» Mil.ru

«Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела противником Центрально-городского района Макеевки с применением РСЗО БМ-27 «Ураган» с кассетной боевой частью 9М27К, а также уточнили направление ведения огня», — говорится в сообщении представительства ДНР в телеграм-канале.

Так, военные формирования Украины вели огонь по густонаселенному району Макеевки с позиций, расположённых в районе населённого пункта Соловьёво.

Читайте также: Семеро мирных жителей ДНР убиты украинскими боевиками за сутки

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелы Макеевки и Харцызска со стороны ВСУ были зафиксированы утром 6 июля. По этим городам было выпущено по пять снарядов калибра 155 мм. В результате погибли четыре человека, включая мальчика и девочку восьми и семи лет, подростка 2005 года рождения и мужчину. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили десять гражданских лиц, в том числе семь детей.

Ранее по теме: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Харцызск — СЦКК