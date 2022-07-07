В Ингушетии начали проверку после сбоя при сдаче ЕГЭ в резервный день
Магас, 7 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Ингушетии проверяют факт технического сбоя в компьютерной программе при проведении ЕГЭ в резервный день. В результате неполадок не удалось пересдать экзамен десяти выпускникам. Министерство образования и науки республики организовало служебное расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась информация о том, что десяти учащимся в Ингушетии не удалось пересдать ЕГЭ из-за сбоя компьютерной программы. Им придется ждать следующего года, чтобы повторить сдачу экзамена.
По данным местных СМИ, до этого сбоя все десять учащихся были удалены с предыдущих экзаменов за нарушения, в том числе за использование шпаргалок и телефонов. Однако после обращения в суд им разрешили перестать ЕГЭ. При второй попытке и произошла техническая неполадка.