Магас, 7 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Ингушетии проверяют факт технического сбоя в компьютерной программе при проведении ЕГЭ в резервный день. В результате неполадок не удалось пересдать экзамен десяти выпускникам. Министерство образования и науки республики организовало служебное расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«По словам технического специалиста регионального центра обработки информации, данные выпускников не были занесены [в список сдающих ЕГЭ] по причине технического сбоя. В связи с произошедшей ситуацией министерством образования и науки Республики Ингушетия ведется служебное расследование», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась информация о том, что десяти учащимся в Ингушетии не удалось пересдать ЕГЭ из-за сбоя компьютерной программы. Им придется ждать следующего года, чтобы повторить сдачу экзамена.

По данным местных СМИ, до этого сбоя все десять учащихся были удалены с предыдущих экзаменов за нарушения, в том числе за использование шпаргалок и телефонов. Однако после обращения в суд им разрешили перестать ЕГЭ. При второй попытке и произошла техническая неполадка.