Москва, , 16:00 — REGNUM Тенденции, которые можно наблюдать в настоящее время, говорят о том, что к границе 2023–2024 годов может разразиться новый финансово-экономический кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Кризис Pixabay.com

«Есть так называемые короткие волны (эффект Жюгляра), которые повторяются с разной интенсивностью в течение 9-12 лет, — сказал он. — И как раз по срокам подходит средняя волна кризиса, так как последний кризис был в 2008–2009 годы. История показывает, что без средней волны никогда не обходилось. И если будет сильно снижаться ВВП, то, естественно, будут падать объемы потребления энергетических ресурсов, транспортных перевозок людей и грузов. А ведь 60% потребления нефти идет именно в транспорт. Поэтому цены на нефть тоже упадут, потому что уменьшится транспортное передвижение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рынок нефти уже продемонстрировал сильное падение, породив опасения по поводу того, что повторится цикл бумов и спадов 2008 года.

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