Нижний Новгород, , 16:00 — REGNUM Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге в январе–июне 2022 года составили около 16,2 млн человек, что на 2,8% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Железная дорога МЧС

Услугами поездов дальнего следования воспользовались свыше 3,4 млн человек. Это на 6,7% больше, чем за шесть месяца минувшего года.

В то же время пассажирами пригородных поездов стали около 12,8 млн человек. Это на 1,8% больше, чем год назад.

Также стало известно о том, что пассажирооборот Горьковской железной дороги в первой половине 2022 года увеличился на 8,6% и достиг 4 млрд пассажиро-километров.