Москва, , 15:59 — REGNUM Финансовые власти развитых стран поступили правильно, когда в разгар пандемии напечатали большое количество денег для того, чтобы помочь людям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Инфляция Picserver.org

«В условиях форс-мажорной пандемической ситуации, которая неизвестно чем могла бы закончиться, необходимо было помочь людям и бизнесу для того, чтобы как-то восстановить экономику, — сказал Остапкович. — И с этой точки зрения сделанное было правильным. То есть регуляторы пожертвовали инфляцией, но помогли людям и бизнесу. В такой жесткой форс-мажорной ситуации нужно было принимать быстрое решение. По некоторым оценкам, за 2020–2021 годы было напечатано около 12 трлн долларов. Это больше квадриллиона рублей. Но зато сняли нагрузку с людей и бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская рассказала, как рост инфляции создает глобальную неопределенность.

Читайте ранее в этом сюжете: Какие главные экономические проблемы ждут мир в 2023 году? Прогноз