Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в обычный формат работы вернули больницу Святого Великомученика Георгия, которая еще с весны 2020 года была стационаром для лечения больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница Святого Георгия

Последний пациент, болевший COVID-19, выписан из этого медучреждения. Глава города Александр Беглов направил поздравления о завершении тяжёлой работы в адрес персонала больницы.

«Вы первыми в Петербурге перешли в режим работы инфекционного стационара, 27 месяцев были на передовой. Вылечили 35 тысяч пациентов. Во время эпидемии почти треть ваших пациентов поступали в тяжелом состоянии и нуждались в особом мастерстве врачей. Каждому седьмому больному требовалась хирургическая помощь. Вы накопили колоссальный опыт. Вы — настоящие герои», — оценил работу медиков Беглов.

В качестве ковидного стационара больница начала работать 3 апреля 2020 года, когда в Петербурге впервые зафиксировали бурный рост заболеваний новой инфекцией. За более чем два года врачи провели больше пяти тысяч операций.

Отметим, что сейчас лечение больных с ковидом ведут пять городских стационаров. В городе имеется 1109 коек для таких пациентов.