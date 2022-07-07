Москва, 7 июля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Основные факторы, которые будут угрожать росту мировой экономики в 2023 году, — это неопределенность с энергетическим кризисом, продовольственные проблемы и инфляционное давление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Если говорить о 2023 годе, то действительно есть отрицательные тенденции, — сказал Остапкович. — Но основные факторы — это полная неопределенность с энергетическим кризисом. Как будет Европа обеспечена ресурсами? Плюс в седьмой пакет попадут какие-то газовые санкции. Плюс разгон инфляции, которая растет почти галопирующим темпом. Европа перешла в почти 8-процентную инфляцию. И, кроме того, есть продовольственные проблемы. К тому же надо учитывать финансовые пузыри, которые надулись после ковида, когда все страны, включая Европу, начали печатать деньги для того, чтобы помочь людям и бизнесу, а под эти деньги не было обеспечено товаров и услуг. Поэтому, естественно, началось инфляционное давление».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович оценил прогнозы руководителей МВФ о надвигающейся глобальной рецессии.