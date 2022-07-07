Москва, , 15:57 — REGNUM Анализы антител у пленных украинских военных могут говорить об их участии в биологической программе США, заявил 7 июля начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

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Так, на брифинге Кириллов представил данные о состоянии здоровья добровольно сложивших оружие украинских боевиков. Сведения о наличии у них антител к возбудителям инфекционных заболеваний без указания персональных данных были представлены на слайде.

«Результаты таковы: 33% обследованных военнослужащих переболели или больны гепатитом «А», более 4% — лихорадкой с почечным синдромом, 20% — лихорадкой Западной Нила», — отметил генерал.

По его словам, приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что «военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам, по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае появились данные в подтверждение информации об испытаниях украинской и американской сторон биооружия на психически больных людях. Речь идёт об экспериментах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 села Стрелечье в Харьковской области.

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