Москва, , 15:57 — REGNUM Украинский националистический батальон «Кракен» отказался выполнить приказ командования ВСУ, сообщили 7 июля в Министерстве обороны России.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В министерстве рассказали, что 226-му батальону националистического формирования «Кракен» командование ВСУ дало приказ выдвинуться из Харькова в населённый пункт Покровское в подчинение тактической группы «Соледар».

«Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Также сообщается о другом приказе командования ВСУ — сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без реабилитации в подразделения в зону боевых действий.

В МО отметили, что острая нехватка личного состава вынуждает украинское командование переводить на передовую отряды, которые использовались в качестве заградотрядов.