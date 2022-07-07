Москва, 7 июля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Несмотря на то, что глава Международного валютного фона Кристалина Георгиева говорит о росте рисков рецессии, пока это остается только риторикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Preiss MSC Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

«Во-первых, МВФ пока никаких прогнозов и предсказаний не делал. Пока это всё риторика. Пусть даже в лице главного представителям фонда. Официально МВФ с данными пока не выходил. Во-вторых, в классическом понимании рецессия — это когда шесть месяцев подряд снижаются темпы роста ВВП в отрицательной зоне. Пока МВФ дает 2,5% роста. То есть пока никаких оснований для попадания в рецессию МВФ не обозначил», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что не исключает рецессии мировой экономики в 2023 году.