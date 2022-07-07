7 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение немецкой газеты Die Welt о том, что Киевский режим получает все меньше военной и финансовой помощи со стороны международного сообщества.

Мирослава Романенко, , 16:53 — REGNUM Киевский режим получает все меньше военной и финансовой помощи со стороны международного сообщества. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на последние исследования Кильского института мировой экономики.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Результаты исследований указывают на значительное сокращение поддержки Киева на фоне ухудшения положения ВСУ в Донбассе, а также указывают на отсутствие стабильности в финансировании украинского бюджета.

Обещания военной и финансовой помощи киевскому режиму за последние недели ощутимо сократились, а международное сообщество, в свою очередь, уделяет больше внимания вопросу восстановления Украины вместо того, чтобы заострять внимание на текущей ситуации.

Сообщение немецкой газеты Die Welt обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Не в коня овёс — ой, не в свинью ботва то есть», — написал Вячеслав Ш.

«Не могу понять, на что они надеются, вкладывая такие деньги в Украину. Больше вложишь — больше получишь? Деньги разворованы, и спросить будет не с кого, тупость 100-го уровня», — отреагировала Леночка Л.

«Сливают Зеленского», — добавил Дмитрий С.

«Надо же, все больше стран начинают понимать, что вот пока имеют только больше минусов. Да и Киев как-то надоел», — пишет Лилия П.

«Это не зрада (предательство. — М. Р.). Это пересчёт финансирования, привязанный пропорционально к имеющейся территории. Чем меньше подконтрольной территории, тем меньше денег. Всё просто», — отметил Komrade Krulikovsky.

«Они, наоборот, наращивают поставки», — возразил Роман.

«Потому что ребята, финансирующие проект «Украина», уже не видят смысла вливать в него финансы… Результат того, что происходит, уже предрешён и всем понятен», — считает Виталий Владимирович.

«Зато уже успели столько прислать этой помощи, что каждый день в Донбассе люди гибнут. Все страны, принимающие участие в военной помощи нацистам, являются виновными в этих смертях. Я очень надеюсь, что Россия этого никогда не забудет и никогда не простит», — написала Svetlana G.

Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка Andrew Butko

«А как же «весь мир с нами»?!» — смеется Владимир.

«Сколько ни дай, всё равно будет мало», — подчеркнула Виктория.

«Как я вижу, и интерес заметно снизился со стороны Запада. Украина уже не является основными новостями, приелась. Видимо, им придётся что-то предпринимать, чтобы вновь подогреть интерес к обстановке на Украине», — выразила опасение Lena J.

«Попилили — и хватит, пора о зиме думать», — с сарказмом добавил Neva star.

«Попрошайки-украинцы уже всему миру надоели! Им все должны, оказывается», — смеется Евгений М.

«Возможно, они считают Украину отработанным материалом?» — спросил Yan B.

«Почему не выделил? Уже выделил и освоил, просто украинцы не знают… Им потом счёт предоставят», — с сарказмом написал Vl.

«Это смотря сколько красть. Другим бы хватило, но у украинской власти аппетиты просто зашкаливают!» — с сарказмом прокомментировал Алексей А.

«И останется Украина нищей голодранкой с протянутой рукой и в рваных шароварах…» — иронизирует Геннадий.

«Поэтому и срок Зеленскому дали до осени. Видимо, если до осени значимых результатов не будет, лавочку закроют», — подытожила Наталья.

Читайте также: Сеть: «Надоело платить за банкет?» — Запад может сократить помощь Украине