Париж, 7 июля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Помощь, направляемая правительством Франции для борьбы с инфляцией, должна оставаться «временной и адресной» в контексте и без того высокого долга. Такое заключение, как сообщает Le Parisien, сделал Банк Франции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Иллюзия расходов без затрат и без ограничений закончилась», — сообщает Банк Франции, полагая, что страна «должна восстановить контроль над своим государственным долгом».

Государственный долг Франции достиг 112,5% в конце 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения Франции, количество тестов «вновь перешагнуло» отметку в три миллиона за одну неделю на фоне седьмой волны эпидемии коронавируса.

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