Саратов, 7 июля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Саратовской области с 8 по 11 июля ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

ulleo Пожарная безопасность

В пятницу, 8 июля, синоптики прогнозируют по области переменную облачность. В дневное время возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит около 15 градусов тепла, на возвышенных местах — до +20 °С, днем ожидается +29…+34 °C.

Такая же погода сохранится в субботу, 9 июля.

В воскресенье, 10 июля, пройдет кратковременный дождь с грозой, воздух прогреется по ночам до 20 градусов, днем — +28…+33 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Удмуртии до 11 июля сохраняется высокая пожароопасность лесов, четвертый класс.

Читайте также: В Удмуртии ожидается высокая пожароопасность лесов