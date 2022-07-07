Москва, , 15:55 — REGNUM Ряд негативных факторов могут усугубить финансово-экономическую ситуацию в России и сделать курс рубля еще более волатильным и непредсказуемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Во-первых, это уже существовавшие ранее серьезные структурные проблемы в российской экономике, связанные с ее значительным технологическим отставанием и низкой эффективностью (что выражается в высоком износе основных средств и низкой производительности труда в ключевых отраслях промышленности), а также высокой зависимостью от импорта, — сказал Мастеров. — Во-вторых, разрыв производственно-логистических цепочек с западными странами, который может быть не компенсирован в полной мере развитием параллельного импорта и импорта из дружественных стран, в частности из Китая. В-третьих, значительное недофинансирование экономики, дефицит инвестиций в развитие технологий и обеспечение снижения зависимости от импорта».

Кроме того, Мастеров указал на диспропорции между финансовым и реальным секторами экономики (которые лишь усугубляются в условиях резких колебаний валютного курса) и угрозу развития мирового финансового кризиса в условиях высокой мировой инфляции и нарушения глобальных логистических и экономических связей.

«Все эти факторы могут лишь усугубить финансово-экономическую ситуацию в России и сделать курс национальной валюты еще более непредсказуемым и волатильным», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, как финансовые власти РФ, скорее всего, попытаются стабилизировать курс рубля.

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