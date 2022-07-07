Москва, , 15:51 — REGNUM Решение Национального банка Украины хранить золотой запас в Польше говорит об утрате суверенитета республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Слитки золота Pixabay.com

«Похоже, киевский режим добровольно и плавно прощается с частью своего суверенитета. А поляки и рады. Так легко и без боя им ещё никто не сдавался. Не удивлюсь, когда украинский парламент протащит какой-нибудь закон о реституции и волна дележа имущества накроет Галичину. Было ваше — стало наше», — рассуждает Миронов.

Руководство Национального банка Украины заявило, что на период войны золотой запас Украины будет находиться в Польше.

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