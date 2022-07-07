Чебоксары, , 15:51 — REGNUM В Чувашии расширили категорию граждан, которых обеспечат в приоритетном порядке жильём. Если в 2021 году в новые дома переехали семьи с восемью детьми, в 2022 году это коснётся семей с семью детьми. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Данное решение завизировано в преддверии Дня семьи, любви и верности. Указ касается многодетных семей, имеющих семь и более несовершеннолетних детей и состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. По данным минстроя, в Чувашии насчитывается 19 таких семей.

Как следует из документа, указанные семьи планируется обеспечить жильём в 2022 году, на что потребуется свыше 101 млн рублей, то есть в среднем на каждую семью бюджетные расходы составят 5,36 млн рублей.

Отметим, что в 2021 году в рамках указа главы Чувашии были обеспечены жильём девять семей с восемью и более детьми, которые стояли на «жилищном» учёте.

В настоящее время в Чувашии насчитывается 16 498 многодетных семей. Из них восьмерых детей воспитывают 84 семьи, девятерых — четыре семьи, по десять детей растёт в трёх семьях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии начали предоставлять состоящим на учёте в улучшении жилищных условий, в том числе многодетным семьям, единовременную выплату на первоначальный ипотечный взнос и жилищные сертификаты.

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