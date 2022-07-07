7 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:23 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили в Сети визит украинской делегации в Сеул.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно южнокорейским СМИ, делегация Украины во главе с политиком и дипломатом Андреем Николаенко прибыла в Южную Корею 4 июля.

5 июля с членами парламентской делегации Украины встретился председатель правящей в Южной Корее парти «Сила народа» Ли Чжун Сок.

Известно, что встреча представителей двух стран состоялась после того, как южнокорейская делегация во главе с Ли Чжун Соком посетила Украину.

В ходе встречи с делегацией глава партии «Сила народа» пообещал передать правительству Южной Кореи просьбу украинской стороны об оказании военной помощи.

В свою очередь, представители Украины выразили благодарность за выделение южнокорейским правительством $100 млн на оказание гуманитарной помощи Украине, а также выразили надежду на участие Южной Кореи в восстановлении страны.

«Нам нужна помощь Южной Кореи в различных сферах… Южная Корея стала сильной экономикой мира благодаря помощи, оказанной около 70 лет назад многими странами, и сейчас Украина нуждается в такой помощи», — сказал Николаенко журналистам после встречи с Ли Чжун Соком.

6 июля в стенах Национального собрания (парламента) Южной Кореи состоялась встреча членов парламентской Ассоциации дружбы «Южная Корея — Украина».

Ожидается, что представители Украины вернутся на родину 8 июля.

«Ли Чжун Сок, даже не думай открывать рот по поводу участия Южной Кореи в восстановлении Украины. Держи свой рот на замке!» — советует lehn***.

«Россия уже стала для многих врагом. Думаете, мы сможем сохранять нейтральную позицию, находясь между двух огней?» — вопрошает dark***.

«С ними мог встретиться любой. Тогда напрашивается вопрос, почему видеообращение Зеленского слушало так мало парламентариев? Пожалуйста, ничего им не говори и ничего не обещай», — настоятельно рекомендует tooy***.

Ли Чжун Сок People Power Party

«Хотите сказать, что те, кто встал на сторону России, восстали против США и стран Запада, которые без ума от Украины?» — интересуется wnck***.

«Никогда не давайте им смертоносное оружие, подумайте о дипломатии, войне и просто притворитесь дружественной страной», — предлагает geeg***.

«Подумайте, прежде чем что-то сделать. Россия может стать для нас важным партнером в национальных интересах. Предоставьте им только предметы первой необходимости, средства для обеспечения безопасности, а не военную технику и оружие», — призывает vutt***.

«А сколько членов нашего парламента говорят по-английски…?!» — задается вопросом jklf***.

«Сейчас самое время внимательно следить за ситуацией, активно участвуя в санкциях против России. Даже у беззубого тигра есть когти. Мы также должны думать о том, что Украина может сделать для нас», — отмечает kyst***.

«Зеленский не патриот, он убийца, который вверг всю нацию в пучину войны», — пишет ldgh***.

«Вы хотите предоставить им оружие и получить возмездие России?» — вопрошает hugg***.

«Нам тоже сейчас тяжело, пусть ищут помощь в другом месте», — сообщает 9363***.

«Мы и так им уже достаточно выделили. Никакой дополнительной помощи!» — возмущается nred***.

«А что ж они сами не возьмут в руки оружие и не пойдут воевать?» — спрашивает choi***.

«Восстановление Украины? Нет-нет, нам лучше в таком не участвовать. Нам ведь не заплатят за отстройку разрушенной страны?» — вопрошает prol***.