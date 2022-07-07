Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:49 — REGNUM Аэропорта Новокузнецка в июне 2022 года обслужил 33 454 пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Проект аэропорта Новокузнецка Администрация правительства Кемеровской области

«Несмотря на отсутствие международных перелётов, по сравнению с предыдущим годом, спрос на авиаперевозки увеличился на 11,3% и на 41,8% превысил уровень мая текущего года», — уточнили в аэропорту.

Отмечается, что драйвером роста становится развитие курорта «Шерегеш» и запланированный к открытию в 2023 году новый терминал.