Вашингтон, 7 июля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Поклонники сериала «Очень странные дела» заметили в одной из серий телефонный номер, который был написан на фургоне героя Аргайла (Эдуардо Франко). Об этом 7 июля пишет The Sun.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

Подписчики сообщества Netflix Bangers в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили позвонить по указанному номеру — им ответил персонаж шоу Аргайл, который работает в пиццерии Surfer Boy. Герой Эдуардо Франко произносит по телефону реплику из сериала: «В Surfer Boy мы используем только свежие продукты, кроме нашего ананаса, который мы берём из консервных банок, но я всё же рекомендую добавить немного сочного ананаса (на пиццу — ИА REGNUM). Вы скажете, что фрукты на пицце — это отстой? Ну, я говорю, попробуй, прежде чем отрицать».

ИА REGNUM напоминает, что Эдуардо Франко присоединился к актёрскому составу «Очень странных дел» лишь в четвёртом сезоне. Премьера финальных эпизодов которого состоялась 1 июля 2022 года.