Рязань, 7 июля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Редкий вид бабочек из семейства ураний обнаружили учёные в Окском государственном природном заповеднике, сообщает 7 июля пресс-служба национального парка.

Окский государственный природный заповедник Бабочка Eversmannia exornata

Бабочка Eversmannia exornata — это реликтовый вид широколиственных лесов, единственный представитель семейства в Европейской России и Сибири.

«В Брыкином Бору бабочка отмечается несколько лет подряд, но всегда единично. В области встречается локально, предпочитает увлажнённые участки с высоким травостоем. Вид занесён в Красные книги Рязанской области и сопредельных регионов», — пояснила старший научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Анна Николаева.

Эверсманния украшенная названа в честь российского натуралиста, ботаника, энтомолога, врача и путешественника Эдуарда Эверсмана (1794-1860).