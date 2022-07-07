Лондон, 7 июля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день ещё рано делать прогнозы о том, каким образом отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона скажется на отношениях между Россией и Соединённым Королевством. Об этом в эфире Первого канала 7 июля заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

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«Сейчас будем следить и реагировать, поэтому очень рано говорить о том, насколько это повлияет на российско-британские отношения», — указал дипломат.

Он также добавил, что вероятнее всего Джонсон, как и его предшественница на посту премьер-министра Великобритании Тереза Мэй, останется на своём посту до октября.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании назрел давно. При этом ещё 6 июля Джонсон отказался уйти в отставку, заявив в ходе выступления в парламенте, что покинул бы свой пост, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. А уже на следующий день британский премьер-министр объявил о своей отставке.

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Добавим, что на фоне скандалов вокруг Бориса Джонсона и его возможной отставки об уходе заявили также 57 членов британского правительства, четверо из которых — министры.