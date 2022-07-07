Москва, , 15:59 — REGNUM Военные ФРГ исследовали на Украине летальные случаи конго-крымской лихорадки, чтобы выделить у погибших максимально патогенные штаммы. Об этом начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил 7 июля на брифинге.

Биологическая опасность DFID — UK Department for International Development

По его словам, Украину и другие бывшие республики СССР в качестве полигона для испытаний биологического оружия использовали не только США, но и страны НАТО, включая Германию.

«Заинтересованность бундесвера в конго-крымской лихорадке связана с тем, что летальность заболевания может достигать 30 процентов, а вспышки создают необходимость проведения длительных и затратных мероприятий по лечению, профилактике и специальной обработке», — сказал Кириллов.

Немецким специалистам, зачитал он фрагмент документа, было предписано уделять особое внимание смертельным случаям, «так как это позволит выделить от умерших штаммы вируса, обладающие максимальной патогенностью и вирулентностью для человека».

Немецкие военные биологи, добавил он, изучали восприимчивость населения Украины к конго-крымской лихорадке. Природные очаги инфекции изучались под видом совершенствования украинской системы эпидемиологического надзора.

Читайте также: Компании Хантера Байдена разрабатывали инфекции против сельского хозяйства