Донецк, 7 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранения в результате обстрела населённого пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны киевских боевиков. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«Украинские боевики обстреляли Минеральное, по ул. Мира ранен мужчина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли населённые пункты Минеральное и Доломитное в ДНР.