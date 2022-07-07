Новосибирск, , 15:44 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 июля, в инфекционные стационары региона из-за коронавируса госпитализированы 370 пациентов, в том числе два ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 50 новых носителей коронавируса. За это же время 66 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 260 510 случаев заражения коронавирусом, 254 119 пациентов выздоровели, умерли 5689 человек.