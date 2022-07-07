Новосибирск, 7 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 июля, в инфекционные стационары региона из-за коронавируса госпитализированы 370 пациентов, в том числе два ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 50 новых носителей коронавируса. За это же время 66 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 260 510 случаев заражения коронавирусом, 254 119 пациентов выздоровели, умерли 5689 человек.