Глава МИД Британии Трасс назвала правильной отставку Джонсона
Лондон, 7 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировала отставку премьер-министра Бориса Джонсона.
Policy Exchange
Лиз Трасс
На личной странице в Twitter Трасс написала, что Джонсон «принял правильное решение».
«Сейчас нам нужно спокойствие и единство, чтобы управление страной продолжилось до избрания нового лидера», — считает Трасс.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер Британии Борис Джонсон объявил об отставке.