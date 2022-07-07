Лондон, 7 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировала отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Policy Exchange Лиз Трасс

На личной странице в Twitter Трасс написала, что Джонсон «принял правильное решение».

«Сейчас нам нужно спокойствие и единство, чтобы управление страной продолжилось до избрания нового лидера», — считает Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Британии Борис Джонсон объявил об отставке.