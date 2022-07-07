Ярославль, 7 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Ярославле и Ярославском районе с января 2023 года транспортные полномочия переданы на уровень региона. Власти обещают масштабную модернизацию общественного транспорта. Законопроект об этом поддержали депутаты Ярославской областной думы, против был только один человек. Между тем народные избранники высказывали немало опасений и сомнений. О причинах реформы и нюансах новой системы корреспондент ИА REGNUM поговорил с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым.

Yarregion.ru Михаил Евраев

ИА REGNUM: Михаил Яковлевич, организация работы транспорта в городе всегда была обязанностью городских властей — еще начиная с дореволюционных времен. Впервые вы эти полномочия берёте на уровень региона. Понятно, что с транспортом не всё в порядке. Но зачем вам ещё и эта головная боль?

Михаил Евраев: Я с самого начала работы в Ярославской области сказал, что мы не делим между областью и муниципальными образованиями полномочия или обязанности. Это всё единое целое, единый организм. И если что-то у людей вызывает негатив, то какая им разница, чьи это полномочия? Если дорога не отремонтирована или автобус не приходит, то людям всё равно, кто за это отвечает — губернатор или мэр. Для них это всё едино. И это правильно. Любая муниципальная проблема — это моя проблема, я так это воспринимаю. Поэтому, когда я вижу, что общественный транспорт работает плохо, значит, это та проблема, которую требуется решить. Она точно такая же, как и вопросы ЖКХ, здравоохранения, дорог.

ИА REGNUM: Фактически сейчас начинается реформа общественного транспорта в областном центре. Но одна реформа уже была — в прошлом году. Мэр Владимир Волков фактически отменил маршрутные такси, весь транспорт перешёл на регулируемый тариф. Но лучше не стало. Почему не удалась та реформа?

Михаил Евраев: Когда в конце октября я приехал в Ярославль, то увидел, что с июня выставлена лишь половина от необходимого количества транспорта. Идея перехода от нерегулируемых тарифов к регулируемым, к чёткой периодичности движения транспорта хорошая. Транспорт должен двигаться всегда, а не по принципу «есть люди — маршрутка едет, а если нет, то не едет». Так не должно быть, поэтому идея была правильная. Но реализация идеи крайне плохая. И понятно, что это вызвало бурю совершенно справедливого негодования у жителей. Я приехал в конце октября, прошло уже 4 месяца с начала реформы, но в лучшую сторону ничего не изменилось. А дальше начались холода. Ждать на остановке в ноябре–декабре, когда холодно, когда ветер, когда дождь, когда снег — те ещё ощущения. А люди ждали по 40 минут, по часу, по полтора. И поэтому я вмешался тогда. Потому что увидел, что ничего не делается.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

ИА REGNUM: Вы пригласили перевозчиков из других регионов. Ситуация начала выправляться, но не стала идеальной.

Михаил Евраев: Да, я вмешался в ситуацию, пришлось выйти на всех перевозчиков, которые могли бы сюда прийти. Я их сюда позвал, причём крайне настоятельно, потому что они не испытывали большого желания сюда приходить. Более того, стоило огромных трудов их сюда привести. Ни у кого нет лишних автобусов, которые готовы приехать через две недели, ни у кого нет водителей, ни у кого здесь нет ремонтной базы. И так далее. Потребовались огромные усилия, чтобы они сюда пришли. И чтобы ещё весной, например, они не ушли обратно. Удалось привлечь примерно 30 процентов от недостающих 50. Больше не получилось, потому что просто больше не было в стране никого. Я искал и в органах власти, и в регионах, и прямо по открытым источникам у меня люди обзванивали всех, кто предлагает транспортные услуги. Приглашали всех, кто здесь: если что-то имеете — пожалуйста, приходите. Никого.

ИА REGNUM: Но ведь были местные перевозчики, те, кто работали на маршрутных такси до волковской реформы?

Михаил Евраев: Дело в том, что за 4-5 месяцев все разошлись. Они не сидели и не ждали, что что-то изменится. Решения были приняты ещё раньше, и за это время водители уехали работать в другие места. Никто ведь не сидит, не ждёт, а вдруг через полгода нас всё-таки позовут?

ИА REGNUM: Вы решили поменять всю схему. Если раньше перевозчику давался маршрут, и он на нём зарабатывал, как хотел и мог, то теперь перевозчик будет исполнителем, который должен ездить на определённом транспорте по определённому графику. А что это даст людям?

Михаил Евраев: Однозначно — современный транспорт. Поменяются контракты, а в них будут прописаны конкретные требования к автобусам. Они должны быть низкопольными, чтобы людям было удобно заходить. И будут прописаны требования к самой услуге, к графику движения. Всё будет определено детально, например, должен быть резерв, готовый выйти на линию, если автобус сломается. Целый перечень требований, чтобы и люди, и власть понимали, что это качественная услуга.

И раньше власть могла устанавливать требования и устанавливала их, но перевозчики их зачастую не выполняли. Почему? Потому что перевозчик получал деньги с пассажира в любом случае, как только он заходил в автобус. Пассажир не мог наказать перевозчика рублём, если, например, автобус не пришёл вовремя. Ты прождал час автобус, потерял время, замёрз, заболел, но заплатить должен! Парадокс. В новой системе будет принципиально другая ситуация: платить перевозчикам будут централизованно и только по факту качественно оказанной услуги. И теперь перевозчик будет заинтересован не в том, чтобы набить автобус побольше людьми, а в том, чтобы чётко выполнять расписание на том транспорте, который определён условиями контракта. Ещё раз подчеркну, это будут новые автобусы, не старше года. Не пять лет, не десять, не пятнадцать, как сейчас. Контракты будут заключаться осенью, сама работа будет у кого-то с января, с февраля, этапами, чтобы они смогли нормально подготовиться. А требования предъявляются с первого дня работы.

ИА REGNUM: Какая будет ответственность у перевозчиков? Будут ли допускаться какие-то отклонения? Скажем, пять новых автобусов, а два старых.

Михаил Евраев: Старые автобусы не выйдут на линию. Это будет нарушением условий, и за это перевозчик просто не получит деньги. Поэтому никакого смысла работать на старом автобусе у него не будет. Ответственность — финансовая. Если вы не выполняете условия, то вы просто денег за работу не получите, к тому же ещё и оштрафуют серьёзно. А если существенным образом нарушите условия — с вами расторгнут контракт, и вы заплатите ещё. Вся система будет максимально прозрачна. Мы сделаем центр управления транспортом, будем видеть каждый автобус, где он находится на линии. Все отклонения будут фиксироваться автоматически в минутах, и штрафы за отклонения также будут начисляться в автоматическом режиме.

ИА REGNUM: Выглядит прекрасно, но мы же понимаем, что есть намерения, а есть экономика. Новые автобусы не появятся из ниоткуда. Перевозчик закупит их, если будет понимать, что он за определённый срок вернёт свои деньги. Соответственно это всё должно быть заложено в условиях контрактов, в оплате, которую перевозчики получат за свою работу. В противном случае просто никто не выйдет на конкурсы. Откуда возьмутся деньги?

Михаил Евраев: Действительно, потребуются дополнительные деньги из бюджета. Но начнём с того, что деньги есть и сейчас. Это те средства, которые тратятся на транспорт из областного и городского бюджетов: компенсация за проезд льготников, разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом для жителей, а также то, что выделяется на поддержку транспортных предприятий, на покрытие их убытков. Это миллиарды рублей. Деньги будут аккумулированы и использованы более эффективно. Их не хватает сейчас и не хватит в новой системе, поэтому будут выделены и дополнительные средства из областного бюджета. Они нужны, в первую очередь, на инвестиционную составляющую, закупку новых автобусов, которая будет заложена в стоимость контрактов. Такие закупки делаются через кредиты. И вот здесь есть способ снизить затраты, потому что в контракты может быть включена стоимость коммерческого лизинга транспорта, а могут быть найдены более гибкие условия — у производителей автобусов, Сбера, ВЭБа или Фонда национального благосостояния. Мы можем выйти на них, потому что речь идёт о государственных, а не муниципальных контрактах, потому что есть гарантии субъекта федерации. Мы будем добиваться, чтобы перевозчик, который выиграет конкурс, смог купить автобус под низкий процент. Эта ставка будет зашита в условиях контракта по нашей договорённости с заводом или заводами, которые будут готовы поставить в Ярославль эти автобусы. Иначе говоря, мы работаем над тем, чтобы при всей масштабности вложений стоимость для бюджета была ниже. При этом наша задача — создать условия для появления надёжных перевозчиков с парком современной техники и понятными перспективами работы на много лет вперёд.

ИА REGNUM: Вы говорили о бюджетных деньгах. Но, как говорится, тратить — не зарабатывать. Между тем область берёт на себя не просто полномочия по перевозкам, но и сбор средств за них с пассажиров. Как вы это планируете делать? Ведь и сейчас перевозчики испытывают проблемы с оплатой. Многие хотят проехать бесплатно…

Михаил Евраев: Правильно, это будет наша забота. И это тоже будут системные решения, которые позволят увеличить эффективность сбора платы за проезд, а, следовательно, и работы транспорта. Механизм оплаты будет удобным: терминалом, QR-кодом, Bluetooth-пэем. Кондукторов не будет, и это уже экономия средств. Будет организована работа контролёров. Сейчас проблема в том, что перевозчики не имеют права никого штрафовать. Это право имеют только органы власти. Мы создадим структуру, которая будет заниматься контролем. Информационная система будет давать соотношение между количеством пассажиров, которые проехали, и теми, кто оплатил проезд. Есть датчики, которые считают, сколько пассажиров зашло и вышло, а есть данные, сколько оплатили. Мы будем видеть безбилетников. Будут работать контролёры. Контролёр заходит в автобус, и пассажиры подтверждают оплату проезда: если оплачивали картой — прикладываете карту, оплачивали телефоном — прикладываете телефон.

Кроме того, мы будем обновлять инфраструктуру: остановки, электронные табло, чтобы люди, приходя на остановку, видели, когда будет следующий автобус, сколько его ждать, когда был последний. Потому что это элементы нормальной работы транспорта. И система оплаты, и система контроля. Здесь много элементов, это многофакторная модель, которая нуждается в современном системном управлении.

ИА REGNUM: Сложно представить, что все эти новшества могут быть реализованы теми перевозчиками, которые работают сейчас. Крупнейший из них — АО «ПАТП-1», принадлежащее мэрии города. Что будет с ним? Оно умрёт?

Михаил Евраев: Мы рассматриваем общественный транспорт как единый комплекс, в котором просчитываются все варианты, нет такого, чтобы что-то было не учтено. У нас есть предприятие городское, есть предприятие областное («ПАТП-1» и «Ярославское АТП» — ИА REGNUM). Они дублируют друг друга, не говоря уже о том, что они приносят убытки — до 200 миллионов в год. Они будут объединены в одно предприятие. Это позволит сделать более крепкую материальную базу, ремонтную базу, избавиться от лишнего имущества, которое не требуется. И оптимизировать систему управления. Будет одно областное предприятие, мы будем владеть контрольным пакетом, но допускаем приход крупных инвесторов. За счёт объединения это предприятие сможет участвовать в конкурсах на перевозки по новой системе, сможет обновить парк техники. Кроме того, параллельно будет проходить ещё один конкурс, но уже на краткосрочной основе, на межмуниципальные маршруты. Там не будет таких жёстких требований по современным автобусам. И часть имеющейся техники может быть использована там. Но это будет на год или два, а потом будет такое же движение к современному транспорту, пока в области не останется только современный транспорт.

ИА REGNUM: А что же мелкие перевозчики, которые есть сейчас? Они вынуждены будут уйти с рынка?

Михаил Евраев: Нет, будет много лотов, в том числе и для малого бизнеса. Но требования для всех одинаковые — современный транспорт. Все местные перевозчики приглашаются принять участие в конкурсах. Если же по каким-то причинам они не смогут принять участие, можно работать в других районах области. Именно поэтому мы сейчас взяли полномочия только по Ярославлю и Ярославскому району. Потому что это надо делать поэтапно, постепенно и там, где есть проблема. Не должно быть шоковой терапии. Мы делаем так, чтобы все чувствовали себя комфортно. И жители, и перевозчики, и районы, и областной центр.

ИА REGNUM: Насколько я понял, вы ожидаете прихода новых крупных перевозчиков. Но где их взять? Вы сами говорили о сложностях, которые были прошлой осенью, когда никто не хотел идти в Ярославль. Придут ли сейчас?

Михаил Евраев: Тогда перевозчики не были готовы к этому. Им пришлось выйти из зоны комфорта. Водителей собирали со всей страны, от Ставрополя до Урала. Я специально ходил общежитие смотреть, где они будут жить. Потому что водителей был огромный дефицит. Сейчас одно из поручений — организовать обучение водителей, чтобы их было много. Сейчас мы сказали всем крупным компаниям: приходите в Ярославль. Сказали заранее — когда будут конкурсы, какие примерно будут требования. И они заранее думают, беседуют со своими собственниками, партнёрами, менеджерами, инвесторами.

ИА REGNUM: Мы говорим про автобус. Но есть ещё и трамвай, где также заявлены большие планы. Новые трамваи появятся одновременно с новыми автобусами?

Михаил Евраев: Нет, позже. Замена трамвая произойдёт за 2-3 года. Сначала автобус, за ним пойдёт трамвай. Подчеркну, мы не расширяем трамвайную сеть. Будет замена действующей трамвайной сети на современную. На это мы получим безвозвратно 6 миллиардов рублей в виде субсидии. Ещё 12 миллиардов делится на деньги ВЭБа, там под 5,5 процентов годовых, и деньги коммерческие, это лизинг по трамваям, по той ставке, которая будет на тот момент. Запуск произойдёт в 2025 году. Это будет современный трамвай, бесшумный, с полностью модернизированной инфраструктурой.

ИА REGNUM: Если подводить итог, какая главная цель всех этих перемен?

Михаил Евраев: Первое, и самое главное — сделать современный транспорт. Второе — двигаться постепенно, сначала изменения произойдут только в Ярославле и Ярославском районе, потому что это очень большие финансовые ресурсы. И третье — мы не устраиваем для перевозчиков шоковой терапии, давая возможность доработать тому транспорту, который есть. Но при этом вся область будет двигаться в сторону современного транспорта.