Белгород, , 15:50 — REGNUM Работающий экскаватор заметили жители Белгорода на крыше долгостроя рядом с улицей Супруновской.

Работающий экскаватор на крыше Цитата из видео

В социальных сетях 7 июля пользователи делятся видеороликом, на котором экскаватор разбирает межэтажное перекрытие. Белгородцы дружно спрашивают — действительно ли можно проводить так работы по технике безопасности?

Как сообщало ИА REGNUM, на месте долгостроя планируют построить жилой многоквартирный дом.

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