Белгород, 7 июля 2022, 15:50 — REGNUM Работающий экскаватор заметили жители Белгорода на крыше долгостроя рядом с улицей Супруновской.
В социальных сетях 7 июля пользователи делятся видеороликом, на котором экскаватор разбирает межэтажное перекрытие. Белгородцы дружно спрашивают — действительно ли можно проводить так работы по технике безопасности?
Как сообщало ИА REGNUM, на месте долгостроя планируют построить жилой многоквартирный дом.
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