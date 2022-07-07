Белгород, 7 июля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Работающий экскаватор заметили жители Белгорода на крыше долгостроя рядом с улицей Супруновской.

Цитата из видео Работающий экскаватор на крыше

В социальных сетях 7 июля пользователи делятся видеороликом, на котором экскаватор разбирает межэтажное перекрытие. Белгородцы дружно спрашивают — действительно ли можно проводить так работы по технике безопасности?

Как сообщало ИА REGNUM, на месте долгостроя планируют построить жилой многоквартирный дом.