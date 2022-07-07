Ярославль, 7 июля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Ярославле осудят телефонного мошенника, задержанного ярославской полицией в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

По версии следствия, 21-летний мужчина был членом организованный группы, которая занимается телефонными мошенничествами в отношении пожилых людей. В Ярославскую область он приехал в сентябре 2021 года — чтобы переводить полученные обманом деньги на специальные счета.

«Его соучастники, совершали анонимные звонки на стационарные телефоны пожилых ярославцев. Под предлогом того, что родственник попал в ДТП, в котором пострадали люди, они сообщали потерпевшим, что срочно требуются денежные средства. Получив согласие потерпевших передать деньги, злоумышленники вызывали к их домам такси с услугой доставки «посылки», — пояснили в полиции.

Дальше переданные деньги у водителей такси, которые не были причастны к мошенничеству, забирал обвиняемый. Задержали мужчину ярославские оперативники в Хабаровске, куда он уехал из Ярославля.

Всего от действий группы пострадали девять ярославцев. Общий ущерб составил более миллиона рублей. Дело будет рассматривать Заволжский районный суд.