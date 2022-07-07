Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства конфликта сотрудника магазина с девушкой, который произошел у жилого дома в Выборгском районе города.

Потасовка t. me/Megapolisonline

Как сообщают очевидцы 7 июля в социальных сетях, жители дома 3/1 по улице Шостаковича на севере Санкт-Петербурга не одну ночь мечтают о спокойном сне. На первом этаже многоэтажки открылся круглосуточный продуктовый магазин. Чтобы знать о приходе и уходе покупателя администрация повесила на дверь звонкий колокольчик, который и стал камнем преткновения.

По предварительным данным, жительница дома, под чьими окнами располагается магазин, неоднократно просила администратора снять раздражающий колокольчик, но все ее просьбы были оставлены без внимания. В очередной раз, когда петербурженка пришла в магазин, между ней и сотрудником произошел конфликт.

Как следует из опубликованного в социальных сетях видео, дело дошло до рукоприкладства. Женщина в легком платье оказалась лежащей на земле, а мужчина в черной футболке и шортах — сидящим на ней, при этом удерживая руками её руки и придавливая ногами. На видеозаписи слышно, как лежащая на асфальте потерпевшая кричит своей матери, что ей разбили голову и просит вызывать полицию. Всё это время она продолжает сопротивляться и пытается встать, в какой-то момент она кусает своего обидчика за пальцы и рвёт ему футболку. Однако мужчина удерживает горожанку и требует «угомониться» и «разговаривать нормально».

Вокруг них собирается толпа очевидцев, кто-то из мужчин пытается растащить, а женщины снимают на видео и просят «отстать» и «отпустить» девушку.

ИА REGNUM запросило у ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти подробности и обстоятельства произошедшего.