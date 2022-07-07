7 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 17:23 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами сорвали попытку символической доставки украинскими боевиками флага на остров Змеиный, в результате чего часть военнослужащих Украины была уничтожена, а выжившие сбежали в направлении населённого пункта Приморское Одесской области, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Остров Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так и надо поганым украинским боевикам. Мы ушли со Змеиного, но и Украине туда никто не разрешал высаживаться», — подметил Осип Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские войска, сняв гарнизон с острова Змеиный, не обещали украинскому командованию, что будут спокойно наблюдать, как по клочку земли бегают нацисты, размахивая флагом.

«Ну они же не думали, что мы не будем контролировать остров после отхода наших военных?» — задаётся вопросом Мирослав Г.

«Уход наших войск с острова Змеиный был для того, чтобы продемонстрировать, что корабли с зерном с Украины могут спокойно перемещаться, но украинцы порты свои не собираются разминировать и корабли не запускают. А остров мы сдавать не собираемся и держим под контролем авиацией и артиллерией», — отметил Казимир К.

«Этот голый кусок камня в Чёрном море остаётся под контролем флота и Воздушно-космических сил России. На этот остров не позволено заходить украинской армии», — написал Макс К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киеву было смертельно важно показать, хотя бы в телевизоре, что остров Змеиный якобы находится под контролем Украины.

«Зеленский отправил свою армию на смерть ради фото? М-да уж, верх идиотизма», — пишет Алина Л.

«То есть российские войска фактически заманили в ловушку украинских военных? А украинское командование, выходит, ради красивой картинки угробило жизни очередной партии бандеровцев? Интересная война, очень интересная», — заметил Серый В.

Сухой Су-25 ведет огонь ракетами Eugeny Polivanov

Часть людей полагает, что лживая пропаганда обходится Украине очень дорого.

«Вот и весь смысл ВСУ. Ради красивой картинки в СМИ погубили несколько жизней бойцов без какой-либо цели — тактической или стратегической», — указывает Александр Д.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские военные находятся в изменённом состоянии сознания, иначе никак не объяснить эти бессмысленные попытки занять крохотный остров в Чёрном море ценою своей жизни.

«У меня вопросы к военным, которые решили высадиться на обстреливаемый со всех сторон остров. Их там что, наркотой накачивают? Ибо в здравом уме и памяти невозможно согласиться на такую авантюру», — считает Vitaly G.

Нашлись и те, кто отмечает, что киевский неонацистский режим начинает осознавать, что власть ускользает из его рук, и обнажается страшная действительность, в которой живёт украинский народ.

«Зеленский ещё мяса из теробороны призовёт. Невелика потеря. А украинцы должны умирать за президента, который обещал остановить войну. Спрашивается, неужели так плохо жили при Януковиче или при Кучме? Ради чего всё это уничтожили? Чтобы России нагадить? Ну нагадили, молодцы, только себе же в штаны», — написал Виталий Ч.

Напомним, 7 июля Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами сорвали попытку символической доставки украинскими боевиками флага на остров Змеиный, в результате чего часть военнослужащих Украины была уничтожена, а выжившие сбежали в направлении населённого пункта Приморское Одесской области.