Рим, , 15:36 — REGNUM Партия «Лига» сделает все возможное, чтобы не допустить утверждения законопроекта о легализации выращивания каннабиса в домашних условиях, заявил глава фракции «Лиги» Роберто Молинари.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Аналогичная судьба постигнет законопроект об автоматическом гражданстве для детей нелегальных мигрантов, добавил он.

На уточняющий вопрос, не приведут ли подобные действия к падению правительства (авторы инициативы, как и «Лига», входят в правящую коалицию), Молинари ответил: «Для начала они приведут к падению этих законопроектов».

Оба законопроекта поддерживают либералы и популисты, против выступают правоконсерваторы. Они полагают, что эти спорные идеологизированные решения тем более неуместно обсуждать во время экономического и энергетического кризиса.