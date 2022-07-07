Рим, 7 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Партия «Лига» сделает все возможное, чтобы не допустить утверждения законопроекта о легализации выращивания каннабиса в домашних условиях, заявил глава фракции «Лиги» Роберто Молинари.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Аналогичная судьба постигнет законопроект об автоматическом гражданстве для детей нелегальных мигрантов, добавил он.

На уточняющий вопрос, не приведут ли подобные действия к падению правительства (авторы инициативы, как и «Лига», входят в правящую коалицию), Молинари ответил: «Для начала они приведут к падению этих законопроектов».

Оба законопроекта поддерживают либералы и популисты, против выступают правоконсерваторы. Они полагают, что эти спорные идеологизированные решения тем более неуместно обсуждать во время экономического и энергетического кризиса.