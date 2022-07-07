Нижний Новгород, , 15:35 — REGNUM Нижегородцы возмущены позицией родителей мальчика, который признался в убийстве подростка. Отец подозреваемого заявил, что они переедут и «его сына отпустят». Трагедия в Нижнем Новгороде спровоцировало дискуссию о возрасте уголовной ответственности для несовершеннолетних.

В соцсетях Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Убийство 12-летнего мальчика в Московском районе Нижнего Новгорода произошло 7 июня. Подозреваемый в преступлении — 13-лентний знакомый погибшего признался в содеянном. Его задержали, он находится в центре изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Отец подозреваемого заявил, что «дело закроют». Кто виноват в трагедии и можно ли были ее предотвратить — рассуждают пользователи соцсетей.

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«Родителей привлекать и его не выпускать. Он, если почувствовал свою волю, что ему ничего не будет, он так и будет резать всех. Больные должны быть изолированы от общества», — считает пользователь Senya Demina.

«Значит родители такие пофигисты, что не видели или не хотели видеть опасности в своём ребенке, а пострадал ни в чем не повинный другой сын! От этого и страшно, что ждёшь, любишь, обожаешь, растишь и в один миг лишаешься своего долгожданного счастья, ребёнка, а у кого то единственного! Но и тот, что совершил такой ужас тоже ведь не выбирал каким он должен родиться… Жалко обоих, дети не виноваты все же… Все зависит от нас родителей!», — написала Евгения Балабина.

«Ну чего тут думать: 1. В этой сложившейся ситуации в первую очередь виноваты родители! Я знаю некоторые семьи с особенными детьми, так там такой присмотр, что я просто «снимаю шляпу» за их терпение, труд и любовь к своим особенным детям. 2. По закону конечно его не посадят, ибо против УК РФ не попрёшь. 3. Такой ребёнок должен находиться и пролечиваться в спец. медицинском учреждение (и скорее всего пожизненно, ибо как мне кажется такое отклонение не лечится, а только притупляется с помощью седативных средств). Родителям погибшего мальчика терпения и сил дальше жить…», — считает Марина Валекаева.

«Что творится в стране?! Почему мы должны рисковать своими детьми из- за того, что он не совершеннолетий! Отправьте его на принудительное лечение, пусть там срок отбывает!», — пишет другой пользователь.

Другие пользователи обратили внимание на слова отца подозреваемого. Он сказал, что «их семья переедет». Нижегородцы опасаются за свою безопасность из-за близости таких соседей.

«Куда они переезжать собрались? Где факт, что и там он никого не убьёт. Почему родителей не лишают прав и не привлекают?», — возмутился Alexey Gulyaev.

«Мы переедем!» как то даже боязно такого нового соседа не дай Бог! И почему убийцу не посадят в психушку он же реально опасен! Или ждут новых убийств? Там же видно, что вся семья опасна! И лица им зря закрывают страна должна знать «героя» в лицо, а вдруг эти окажутся новыми соседями», — согласилась с ним Ирина Калинина.

«Вот они и собрались переехать, потому что боятся самосуда… как ходить по улице теперь, зная, что таких не привлекают?», — предположила Татьяна Маркелова.

«Эх, вот «повезет» кому то с новыми соседями», — считает Мария Ларина.

Некоторые пользователи видят причину трагедии «в травле» подозреваемого, о которой раннее говорили его родители.

«Он же мальчишка глупый! Довели его. Мы тут все взрослые, встаньте на его место, что бы вы сделали на его месте? Вы взрослые готовы четвертовать его, а вы чем лучше?», — считает Александр Рябов.

«С любым здоровым, взрослым человеком такая ситуация может произойти, если его довести до ручки, а тут ребёнок, тем более подросток. У здоровых детей в этом возрасте проблемы бывают, а тут проблемный. Послушать всех у всех такие дети идеальные, прям ангелы… Только потом толпой и творят, что хотят… Нельзя так! Мальчика погибшего жалко, но тут вина всех! И ещё удивляться, что переезжать собираются, а у них есть выбор? Их же совсем загнобят наши доброжелательные люди!», — написала Александра Сергеева.

Несколько пользователей утверждают, что нападение как реакция на травлю — признак неадекватного поведения.

«Обычный двор, обычные дети и агрессивный больной ребёнок. Понятное дело что другие дети отказываются с ним дружить, сегодня дружит-завтра пинает. Где тут травля?! Принуждение к дружбе через побои и запугивания далее убийство. А это ребёнок и ему 13. Во дворе живут девочки, боюсь представить какие далее будут принуждения к дружбе когда мальчик подрастёт. Если ребёнок болен нужно лечить и объяснять ему что не все дети захотят с тобой дружить, проще к этому относиться, подготавливать к социуму. А тут отец такой же кричит что затравили, огромная поддержка для мести он и пошёл вооружившись», — уверена Anna Life.

Одна нижегородца поделилась своим опытом из детства.

«У нас в школе, был такой мальчик. Он ходил один, никого не трогал. А мы все, «воспитанные» дети из благополучных семей, знаете как его доставали и вот однажды вывели. Это хорошо, что у него под рукой ничего острого и тяжёлого не было, но сильно испугались. А во дворе тоже были хорошие, и здоровались со всеми. И возраст в это время 12-13 лет у всех был. Так что тут ситуация двоякая. Не думаю, что родители придумали про травлю», — считает Наталья Скворцова.

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Некоторые пользователи делают свои выводы из этой ситуации.

«Вот до чего довело безразличие взрослых, он не виноват виноваты мы взрослые и наше безразличие к детям. а ещё общество в котором нет места бедным, слабым и невлиятельным», — написала Мария Березовская.

«Скорее всего мальчик болен и его родители об этом знали изначально об этом и вместо того, что бы лечить ребенка они способствовали развитию болезни и усугублению его состояния — болезнь запущена. Я считаю, виноваты родители, общество не может знать что происходит с чужим ребенком, знают его родители, они и должны были бить во все колокола, обращаться к специалистам и спасать своего ребенка», — уверена Светлана Куполова.

«Родители очень часто оправдывают своих детей и свое поведение. Признаки жестокости и агрессии у ребёнка очевидны уже с 2 лет, это надо искоренить, лечить, иначе вот такие результаты», — считает Ярослава Ярославова.

«А где органы опеки опять? Почему молчат? Родительских прав нужно лишать таких горе-родителей, они загубили психику ребенку своим неадекватным поведением, ребенка необходимо изолировать в первую очередь от родителей и поместить на обследование в спецучереждение, если он останется с такими родственниками, то в будущем его ждет либо тюрьма, либо психушка и еще не одна загубленная жизнь», — возмутилась Юлия Фурасьева.

«Уже лет десять говорят законотворцам, введите отсрочку наказания. Наступит совершеннолетие, поедет сидеть, тогда и сопляки свою безнаказанность не будут чувствовать», — предложил Сергей Иванов.

«Как только закон перестает действовать, на смену приходит самосуд», — уверен пользователь Алексей Калмыков.