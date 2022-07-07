Москва, 7 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вели на Украине незаконную военно-биологическую деятельность. На работы в интересах Пентагона с 2005 года по 2016 год было потрачено свыше 250 млн долларов. Об этом на брифинге 7 июля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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Такие данные содержатся в докладе о деятельности на Украине агентства США по сокращению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA), который в числе других документов был получен в ходе спецоперации.

«В приложении к документу приводятся неоднозначные комментарии в отношении спонсоров и исполнителей программы снижения биологической угрозы на Украине, не имеющих никакого отношения к проблемам биобезопасности», — добавил Кириллов.

По его словам, в частности, речь идёт о фонде Сороса. Он упоминается в докладе с пометкой «…внёс вклад в развитие открытого и демократического общества…».

«Это ещё раз подтверждает, что официальная деятельность Пентагона на Украине — это всего лишь ширма для проведения незаконных военно-биологических исследований», — подчеркнул начальник войск РХБЗ.

Также он добавил, что ведомство неоднократно упоминало о роли представителей демократической партии США в финансировании военно-биологической деятельности на территории Украины и посреднических организациях, которые использовались для этой цели.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России после начала спецоперации на Украине регулярно публикует документы о деятельности биолабораторий Пентагона на Украине, в том числе опытах над людьми, а также об изучении возбудителей смертельно опасных болезней, таких как чума, сибирская язва, туляремия, холера и другие патогены. При этом в минобороны США заявили, что Вашингтон за последние 20 лет поддерживал деятельность 46 различных гражданских лабораторий, учреждений здравоохранения и центров диагностики на Украине, взаимодействуя с ними в мирных целях.

По утверждению военного ведомства, американские военные «совместно работали над улучшением биологической защищенности Украины, эпиднадзора за болезнями людей и животных».

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