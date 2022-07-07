Москва, , 15:43 — REGNUM Медицинские компании Black & Veatch и Metabiota, которые финансировал сын президента США Хантер Байден, работали над созданием карантинных инфекций, способных навредить сельскому хозяйству отдельных стран. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 7 июля на брифинге.

Африканская чума свиней Алла Осінь

Он рассказал об отчёте, который компании подготовили для министерства обороны США. Одновременно с проектами UP на Украине были реализованы «Ветеринарные проекты» с шифром «TAP».

«Их основная направленность — экономически значимые карантинные инфекции, способные нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных государств и целых регионов, такие как сап, африканская и классическая чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла», — пояснил Кириллов.

Больше всего американских военных биологов интересовала африканская чума свиней. Так, в рамках проекта TAP-3 изучали распространение возбудителя инфекции через диких животных — по маршрутам миграции диких кабанов на Украине. Проект TAP-6 масштабировал этот процесс на страны Восточной Европы.

Популяции переносчиков опасных зоонозных инфекций изучали сотрудники института новых патогенов университета Флориды в Волынской, Ровненской, Житомирской и Черниговской областях Украины, а также на территориях у границ России и Белоруссии.

Кириллов указал на ухудшение ситуации по африканской чуме свиней в странах Восточной Европы. С 2014 года тысячи случаев зафиксированы в Латвии, Литве, Эстонии, Польше.

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