Донецк, 7 июля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населённые пункты Минеральное и Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что новый обстрел Минерального со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 14:35 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Также отмечается, что в 14:50 ВСУ выпустили по Доломитному девять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими боевиками Петровского района Донецка получили ранения женщина и подросток.